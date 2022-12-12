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Українські дипломати знову отримали «закривавлений пакунок». Цього разу в Греції

Іспанські поліцейські біля українського посольства в Мадриді після вибуху 30 листопада

Ще одна українська дипломатична установа отримала пакунок підозрілого змісту, повідомив 12 грудня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії. Очікуємо також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців», – інформує речник.

За даними МЗС України, вже зафіксовано 33 випадки погроз українським дипломатам у 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.

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