Українські дипломати знову отримали «закривавлений пакунок». Цього разу в Греції

Ще одна українська дипломатична установа отримала пакунок підозрілого змісту, повідомив 12 грудня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок. Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії. Очікуємо також пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців», – інформує речник.

За даними МЗС України, вже зафіксовано 33 випадки погроз українським дипломатам у 17 країнах: один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової погрози та 28 закривавлених пакунків.