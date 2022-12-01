Три українських посольства отримали листи з погрозами – Кулеба

У трьох посольствах України за кордоном отримали листи з погрозами, повідомив у телемарафоні 1 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Не два, а три посольства України отримали листи… Всередині конвертів була символічна загроза, передана Україні… Конверти на момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною», – сказав міністр.

Він додав, що невдовзі МЗС виступить із заявою з цього приводу, і наголосив, що це є залякуванням Україну та українських дипломатів.

Про які саме посольства йдеться, міністр не уточнив.

30 листопада у посольстві України в Мадриді стався вибух. Як повідомили в МЗС, вибухнув конверт, що надійшов до посольства. На момент вибуху його оглядав комендант будівлі, у нього – незначні травми, він госпіталізований.

1 грудня схожий лист знешкодили у посольстві США в Мадриді, шостий такий конверт, надісланий в Іспанії за останні кілька днів. Кампанія почалася з листа-бомби, надісланого прем’єр-міністру Педро Санчесу минулого тижня. Подібні пакунки були відправлені в Міноборони, на авіабазу, виробнику зброї та посольству України.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, яка зустрілася з міністром оборони України Олексієм Резніковим в Одесі 1 грудня, заявила, що листи-бомби не перешкодять Іспанії підтримати «справедливу справу» України.