У ЦАР здійснений замах на голову «Російського дому» – посольство

У столиці Центральноафриканської Республіки, місті Бангі, здійснений замах на голову культурного центру «Російський дім» Дмитра Ситого. Цю інформацію, яку спершу повідомили керівник так званої «приватної військової компанії Вагнера» Євген Пригожин та голова «Росспівробітництва» Євген Примаков, 16 грудня підтвердили в посольстві Росії.

За словами пресаташе дипломатичної місії Владислава Ільїна, Ситий отримав анонімну посилку. Коли він відкрив її, в руках здетонувала вибухівка. За одними повідомленнями, Ситий отримав тяжкі поранення, за іншими – контузію. Він госпіталізований.

Пригожин звинуватив в організації замаху «французів». За його твердженнями, Ситий раніше отримував записку із закликом «росіянам забратися з Африки» і погрозами його синові, який живе у Франції. Пригожин закликав російську владу визнати Францію країною-спонсором тероризму.

У поліції ЦАР повідомили, що справу розслідують як теракт.

«Російський дім» – назва офіційних представництв «Росспівробітництва» за кордоном. На сайті цієї структури «Російський дім» у ЦАР не позначений. У формулюванні Примакова організація названа «партнерською».

Прізвище Ситого раніше згадувалося у журналістських розслідуваннях у контексті структур, повʼязаних із Пригожиним. За даними численних розслідувань, у ЦАР присутні бойовики «групи Вагнера», а структури Пригожина мають великий вплив у країні.

За даними журналістів Бі-Бі-Сі, Ситий був засновником компанії Lobaye Invest, до штату якої оформлювалися російські фахівці. За даними центру «Досьє», сам Ситий не пізніше квітня 2018 року вирушив до ЦАР як «цивільний інструктор». Про відкриття культурного центру «Російський дім» у Бангі повідомлялося у лютому цього року.

ЦАР – колишня колонія Франції. Впродовж останніх років керівництво країни уклало угоди з Росією, згідно з якими в країні офіційно перебувають російські військові інструктори.