Напад на синагогу в Манчестері: поліція затримала шістьох осіб

Через напад біля синагоги єврейської громади Хітон-Парк у передмісті англійського Манчестера затримали шістьох осіб.

Четверо з шести осіб, затриманих у справі теракту, залишаться під вартою ще до п’яти діб, повідомила місцева поліція.

Йдеться про двох чоловіків віком 30 і 32 роки та двох жінок — 61 і 46 років. Суд надав правоохоронцям ордери на подальше тримання під вартою.

Ще двоє затриманих — 18-річна жінка та 43-річний чоловік — також залишаються під вартою для допиту.

Усі шістьох підозрюють у вчиненні, підготовці та організації терористичних актів. У поліції зазначили, що для розслідування мобілізовано значні ресурси антитерористичного підрозділу.

Раніше в англійському Манчестері поліція розкрила особу чоловіка, внаслідок дій якого 2 жовтня біля місцевої синагоги двоє людей загинули, ще четверо госпіталізовані в тяжкому стані.

Підозрюваний, ідентифікований як 35-річний британець сирійського походження Джихад аш-Шамі, спочатку в’їхав у натовп на автомобілі, а потім напав на людей із ножем. Його застрелила поліція, повідомляє Бі-Бі-Сі. Влада назвала те, що сталося терактом.

Мотиви нападника не наводяться. Мер Великого Манчестера Ендрю Бернем назвав подію «жахливим антисемітським нападом». Він відбувся під час єврейського свята Йом-Кіпур (Судний день), коли відвідування синагоги вважається обов’язковим для юдеїв.

Раніше поліція повідомляла, що було здійснено два арешти. На фото в засобах інформації знято момент, коли нападник, бородатий чоловік у темному одязі, стоїть біля синагоги з якимись предметами, прикріпленими до пояса. Начальник поліції Великого Манчестера Стівен Вотсон відзначив оперативну реакцію співробітників служб безпеки, їхню хоробрість, а також сміливість самих парафіян, які забарикадували вхід до синагоги і не дозволили нападнику проникнути всередину.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер скликав засідання Комітету з безпеки уряду. Він вирішив достроково повернутися до Лондона з Копенгагена, де 2 жовтня зустрічалися лідери європейських країн. Пізніше Стармер безпосередньо звернувся до єврейської громади Великої Британії, сказавши, що зробить усе можливе, щоб гарантувати її безпеку, а також наголосивши на необхідності протистояти антисемітизму.

Раніше британські медіа повідомляли про чотирьох поранених внаслідок ножового нападу біля синагоги.








