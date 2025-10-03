Поліція розкрила особу чоловіка, який напав на синагогу в Манчестері

В англійському Манчестері поліція розкрила особу чоловіка, внаслідок дій якого 2 жовтня біля місцевої синагоги двоє людей загинули, ще четверо госпіталізовані в тяжкому стані.

Підозрюваний, ідентифікований як 35-річний британець сирійського походження Джихад аш-Шамі, спочатку в’їхав у натовп на автомобілі, а потім напав на людей із ножем. Його застрелила поліція, повідомляє Бі-Бі-Сі. Влада назвала те, що сталося терактом.

Мотиви нападника досі не наводяться. Мер Великого Манчестера Ендрю Бернем назвав подію «жахливим антисемітським нападом». Він відбувся під час єврейського свята Йом-Кіпур (Судний день), коли відвідування синагоги вважається обов’язковим для юдеїв.

Поліція повідомила, що було здійснено два арешти. На фото в засобах інформації знято момент, коли нападник, бородатий чоловік у темному одязі, стоїть біля синагоги з якимись предметами, прикріпленими до пояса. Начальник поліції Великого Манчестера Стівен Вотсон відзначив оперативну реакцію співробітників служб безпеки, їхню хоробрість, а також сміливість самих парафіян, які забарикадували вхід до синагоги і не дозволили нападнику проникнути всередину.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер скликав засідання Комітету з безпеки уряду. Він вирішив достроково повернутися до Лондона з Копенгагена, де 2 жовтня зустрічалися лідери європейських країн. Пізніше Стармер безпосередньо звернувся до єврейської громади Великої Британії, сказавши, що зробить усе можливе, щоб гарантувати її безпеку, а також наголосивши на необхідності протистояти антисемітизму.