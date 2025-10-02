Доступність посилання

Британія: двоє людей загинули через напад на синагогу в Манчестері, підозрюваного застрелили

Відвідувачі синагоги мусили залишатися всередині під час безпекових заходів біля будівлі, згодом їх евакуювали
Двоє людей загинули через напад на синагогу єврейської громади Гітон-Парку в Манчестері, повідомляє місцева поліція 2 жовтня.

За повідомленням, правоохоронці також застрелили ймовірного нападника. На місце викликали підрозділ вибухотехніків.

«Ще троє людей залишаються у важкому стані», – додає пресслужба поліції.

Відвідувачі синагоги мусили залишатися всередині під час безпекових заходів біля будівлі, згодом їх евакуювали.

Поліція подякувала «громадянину, чия швидка реакція на побачене дозволила швидко вжити заходів, в результаті чого правопорушник не зміг потрапити до синагоги».

Раніше британські медіа повідомляли про чотирьох поранених внаслідок ножового нападу біля синагоги.

