Британія: двоє людей загинули через напад на синагогу в Манчестері, підозрюваного застрелили

Двоє людей загинули через напад на синагогу єврейської громади Гітон-Парку в Манчестері, повідомляє місцева поліція 2 жовтня.

За повідомленням, правоохоронці також застрелили ймовірного нападника. На місце викликали підрозділ вибухотехніків.

«Ще троє людей залишаються у важкому стані», – додає пресслужба поліції.

Відвідувачі синагоги мусили залишатися всередині під час безпекових заходів біля будівлі, згодом їх евакуювали.

Поліція подякувала «громадянину, чия швидка реакція на побачене дозволила швидко вжити заходів, в результаті чого правопорушник не зміг потрапити до синагоги».

Раніше британські медіа повідомляли про чотирьох поранених внаслідок ножового нападу біля синагоги.