Британія: двоє людей загинули через напад на синагогу в Манчестері, підозрюваного застрелили

Двоє людей загинули через напад на синагогу єврейської громади Гітон-Парку в Манчестері, повідомляє місцева поліція 2 жовтня.
За повідомленням, правоохоронці також застрелили ймовірного нападника. На місце викликали підрозділ вибухотехніків.
«Ще троє людей залишаються у важкому стані», – додає пресслужба поліції.
Відвідувачі синагоги мусили залишатися всередині під час безпекових заходів біля будівлі, згодом їх евакуювали.
Поліція подякувала «громадянину, чия швидка реакція на побачене дозволила швидко вжити заходів, в результаті чого правопорушник не зміг потрапити до синагоги».
Раніше британські медіа повідомляли про чотирьох поранених внаслідок ножового нападу біля синагоги.
Форум