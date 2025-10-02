Сербія допитує 11 підозрюваних у справі про підкидання свинячих голів до мечетей у Франції

Влада Сербії заявила, що допитує 11 осіб, підозрюваних у причетності до серії актів ненависті проти мусульманських та єврейських об’єктів у Франції. Серед них – підкидання свинячих голів до мечетей та обмазування синагог зеленою фарбою.

Підозрюваних, усі з них є громадянами Сербії, було заарештовано цього тижня, вони вчинили серію актів ненависті від квітня до вересня цього року, вважає слідство. Ймовірний ватажок, який має ініціали М.Г., залишається на волі.

Останній інцидент стався в Парижі на початку вересня, коли свинячі голови були залишені перед дев’ятьма паризькими мечетями. На кількох із них було написане ім’я президента Франції Емманюеля Макрона.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що правоохоронці докладають зусиль для «пошуку винних у цих жахливих діяннях». Паризька поліція повідомила, що розслідування зрештою показало, що свинячі голови були підкинуті іноземними громадянами, які подорожували в автомобілі із сербськими номерними знаками.

Фермер із Нормандії повідомив слідчим, що двоє людей у транспортному засобі з номерними знаками, «які виглядали як сербські», купили у нього 12 свинячих голів, повідомляє паризька прокуратура.

Камери спостереження зафіксували, як ті ж особи прибули до Парижа, і показали, як двоє чоловіків розміщують свинячі голови перед кількома мечетями, додала поліція.

У квітні кілька місць у Парижі, включно з Музеєм Голокосту, трьома синагогами та єврейським рестораном, були пошкоджені зеленою фарбою.

Групу з 11 осіб, ідентифікованих лише за ініціалами, допитали у Вищій прокуратурі сербського міста Смедерево, йдеться у заяві прокуратури. Цих людей заарештували за підозрою у співучасті у «скоєнні кримінальних злочинів расової та іншої дискримінації та шпигунства».

Прокурори запропонували взяти дев’ятьох із них під варту на строк до 30 днів, повідомляє французьке інформаційне агентство AFP.

Французькі чиновники раніше заявляли, що розслідують роль Росії в дестабілізаційних операціях із метою розпалювання соціальної напруженості та поглиблення розбіжностей у країні. Слідчі підозрюють, що «ці операції з іноземного втручання були спрямовані на те, щоб посіяти розбрат у французькому суспільстві», повідомляла газета Le Monde 27 вересня. Однак, за даними Le Monde, французькі слідчі органи досі не мають конкретних доказів участі Росії.

Французький прокурор Лор Беккуо заявила у вересні, що тактика, яка використовувалася під час нападів на мечеті, нагадувала інші інциденти, які сколихнули Францію протягом останніх двох років, включно з нанесенням близько 60 зірок Давида на будівлі в Парижі та навколишніх районах.

Сербія, яка прагне членства в ЄС, має тісні зв’язки з Росією та є єдиною європейською країною, яка не запровадила санкції проти Москви.

Повідомлення про подібні акції надійшли також із Німеччини.

Радіо Свобода не отримало негайної відповіді на запит про деталі порушених справ від влади Франції та Сербії.