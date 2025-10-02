Доступність посилання

Поліція оголосила напад на синагогу в Манчестері «терористичним інцидентом»

Поліція кваліфікувала напад на синагогу в Манчестері як «терористичний інцидент», внаслідок якого загинули двоє людей, а ще троє перебувають у важкому стані

Британська поліція оголосила напад на синагогу в Манчестері «терористичним інцидентом» і вважає, що їм відома особа нападника, повідомив представник відділу боротьби з тероризмом Лоренс Тейлор.

За його словами, у зв’язку з цим нападом офіцери заарештували двох людей, а також посилили патрулювання по всій країні.

Рабин Деніел Вокер (у центрі праворуч) стоїть серед озброєних поліцейських, які розмовляють з членами єврейської громади біля синагоги єврейської громади Хітон-Парк, північний Манчестер, 2 жовтня 2025 року, після нападу на синагогу

2 жовтня через напад на синагогу єврейської громади Гітон-Парку в Манчестері загинули двоє людей, ще троє – у важкому стані. За даними поліції, правоохоронці також застрелили ймовірного нападника.

Раніше британські медіа повідомляли про чотирьох поранених внаслідок ножового нападу біля синагоги.

