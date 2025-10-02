Британська поліція оголосила напад на синагогу в Манчестері «терористичним інцидентом» і вважає, що їм відома особа нападника, повідомив представник відділу боротьби з тероризмом Лоренс Тейлор.

За його словами, у зв’язку з цим нападом офіцери заарештували двох людей, а також посилили патрулювання по всій країні.

2 жовтня через напад на синагогу єврейської громади Гітон-Парку в Манчестері загинули двоє людей, ще троє – у важкому стані. За даними поліції, правоохоронці також застрелили ймовірного нападника.

Раніше британські медіа повідомляли про чотирьох поранених внаслідок ножового нападу біля синагоги.