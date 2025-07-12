Мексика вважає намір США запровадити 30% мита «несправедливим»

Мексика вважає намір США запровадити 30-відсоткові мита «несправедливим».

Як повідомляє пресслужба уряду країни, 11 липня мексиканська делегація зустрілася з представниками американської влади, під час зустрічі їй повідомили, що всі країни отримають листа, підписаного президентом США, який встановлює нові тарифи, що набувають чинності 1 серпня.

«На зустрічі ми зазначили, що це несправедлива угода, і що ми з нею не згодні», – йдеться у повідомленні.

Мехіко заявляє про домовленість щодо роботи над альтернативою, яка захистила б «бізнес і робочі місця по обидва боки кордону».

В уряді додають, що Мексика вже веде переговори.

Мексика є однією з країн, найбільш вразливих до тарифів США, оскільки 80 % експорту припадає на її північного сусіда.

Вашингтон запровадить з 1 серпня мито у розмірі 30% на товари з Євросоюзу та Мексики.Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

Відповідний лист Трамп надіслав президенту Мексики Клаудії Шейнбаум. У документі йдеться про те, що Мексика так і не змогла зупинити роботу наркокартелів у США.

На початку квітня Трамп запровадив мита 10% майже для всіх країн світу, а для багатьох – ще й надбавки до цього базового тарифу. За тиждень це рішення було призупинене до 9 липня з метою досягнення торгових угод з іншими країнами.

Нещодавно Трамп заявив,що дедлайн щодо запровадження тарифів на імпорт з інших країн, який спливає 9 липня, на 1 серпня.