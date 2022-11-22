WSJ: США та союзники прагнуть у середу узгодити стелю цін на російську нафту

США та їхні союзники прагнуть узгодити рівень обмеження ціни на російську нафту вже в середу, обговорюється встановлення стелі ціни на рівні 60-70 доларів за барель – повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Посли 27 країн-членів Європейського Союзу мають зустрітися в середу, вони спробують дійти згоди щодо ціни. Блок повинен узгодити граничну ціну одноголосно.

The Wall Street Journal зазначають, що G7 прагне затвердити обмеження синхронно з ЄС, метою плану, який наполегливо просувала міністерка фінансів США Джанет Єллен, є скорочення доходів від російського експорту енергоресурсів, уникаючи при цьому різкого зростання цін на нафту, коли почне діяти європейське ембарго на імпорт російської нафти.

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Видання нагадує, що ЄС уже в принципі підтримав механізм затвердження обмеження ціни, але залишилося кілька невирішених питань. Одним з них була гранична ціна. Низка країн, у тому числі Польща та Литва, вимагають значно нижчого ліміту, встановленого навколо ціни видобутку, яка, за словами польських чиновників, становить близько 20 доларів за барель.



Обмеження ціни замінить план Європи щодо повної заборони фінансування та страхування поставок російської нафти, який має набути чинності 5 грудня. Офіційні особи США стурбовані тим, що ці санкції відріжуть російську нафту від світових ринків і призведуть до зростання цін на енергоносії, тому вони хочуть встановити обмеження ціни до цієї дати, додає WSJ.

У ЄС досягли угоди щодо нафтового ембарго проти Росії ще у травні, тоді повідомлялося, що з 5 грудня 2022 року Євросоюз планує значно скоротити закупівлю російської нафти.