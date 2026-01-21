ЗМІ: Пентагон має намір скоротити участь США в деяких структурах НАТО

Сполучені Штати планують скоротити кількість персоналу, розміщеного в кількох ключових командних центрах НАТО, що може посилити занепокоєння в Європі щодо прихильності Вашингтона до альянсу, повідомляє Reuters цього тижня з посиланням на три джерела, обізнані з цим питанням.

За даними агенції, у рамках цього кроку, про який адміністрація Трампа повідомила деяким європейським столицям, США скоротять приблизно 200 посад у структурах НАТО, які контролюють і планують військові та розвідувальні операції альянсу.

Серед структур, яких це торкнеться, повідомили джерела, є Центр об'єднання розвідувальних даних НАТО, що базується у Великій Британії, та Командування сил спеціальних операцій союзників у Брюсселі. Також скоротиться португальський STRIKFORNATO, який контролює деякі морські операції, як і кілька інших подібних структур НАТО, повідомили джерела.

Як пише The Washington Post з посиланням на неназваних американських чиновників, це рішення зменшить участь США в 30 центрах передового досвіду альянсу, які займаються підготовкою сил НАТО з різних елементів ведення війни.

За даними видання, Пентагон не має наміру виводити персонал одразу, а замінюватиме його в міру закінчення терміну служби, що може зайняти роки. Участь США в центрах не припиняється повністю.

WP пише, що це рішення розглядалося протягом декількох місяців, і один з чиновників зазначив, що воно не пов’язане з ескалацією погроз президента Дональда Трампа захопити Гренландію.

Зміни незначні порівняно з розміром збройних сил США, розміщених у Європі, і не обов’язково сигналізують про ширший відхід США від континенту. У Європі розміщено близько 80 000 військовослужбовців, майже половина з них у Німеччині.