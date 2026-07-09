Мерц: США схвалили продаж ракет «Томагавк» Німеччині

Німеччина домовилася зі США про придбання далекобійних крилатих ракет Tomahawk і їх розміщення на своїй території, повідомив канцлер Фрідріх Мерц під час виступу в німецькому парламенті 9 липня.

За його словами, про це домовилися на полях саміту НАТО в Анкарі.

«Цим ми закриваємо важливу стратегічну прогалину в нашій обороні, одночасно працюючи над розробкою власних європейських систем і їхнім розміщенням у Європі», – зазначив канцлер Німеччини.

У липні 2024 року, ще за попередньої адміністрації Джо Байдена, США оголосили про майбутнє відправлення на територію ФРН американських далекобійних ракет. З 2026 року США планували розмістити у ФРН зенітні ракети SM-6, крилаті ракети «Томагавк» й експериментальні гіперзвукові системи зброї, які, як повідомляв Білий дім, «мають більшу дальність ураження, ніж наявні зараз в Європі».

Доля цих домовленостей була неясною після того, як президент Дональд Трамп оголосив у травні, що скоротить військову присутність США в Німеччині.

Берлін намагався переконати Вашингтон дозволити йому придбати ці ракети.