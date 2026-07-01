FT: Німеччина домагається права виробляти американські «Томагавки»

Німеччина намагається заповнити прогалини в обороні та веде переговори зі США про виробництво більшої кількості американської зброї на своїй території, повідомляє Financial Times із посиланням на кілька джерел, обізнаних із ситуацією. Переговори прискорилися напередодні саміту НАТО в Анкарі, запланованого на наступний тиждень.

Одне з джерел уточнило, що обговорення стосуються «всього», що могло б зміцнити оборонні можливості обох країн, у тому числі спільного виробництва далекобійних ракет «Томагавк» і ракет PAC-3 для комплексів «Петріот». Інший співрозмовник видання вважає, що реакція американської сторони виявилася «позитивнішою».

За даними видання, німецький уряд був особливо стривожений травневим рішенням США скасувати заплановане розгортання в Німеччині батальйону з наземними системами «Томагавк» – цей план замислювався за президента США Джо Байдена як відповідь на розміщення російських крилатих ракет у Калінінграді.

«Нам терміново необхідні можливості ракет «Томагавк» для захисту європейського континенту. Якщо американці не розмістять ці ракети, ми повинні знайти нові способи зберегти їхню боєздатність», – заявив голова комітету Бундестагу з оборони Томас Ревекамп.

Перспективи угоди, за даними джерел Financial Times, залишаються невизначеними, оскільки переговори перебувають на ранній стадії, а будь-яке рішення буде зрештою політичним на тлі напруженості між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом США Дональдом Трампом.

Скептики вказують, що Вашингтон навряд чи дозволить використовувати найтаємніші технології.

Міністерство оборони Німеччини підтвердило наявність «інтенсивної та добре налагодженої» співпраці з компаніями зі США. Німецька Rheinmetall та американська Raytheon вже спільно виробляють ракети PAC-2 та GEM-T.