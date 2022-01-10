США: у Нью-Йорку під час пожежі загинули 19 людей

У Нью-Йорку жертвами пожежі у житловому будинку в районі Бронкс стали 19 людей, дев’ять із них – діти. Начальник міської пожежної служби назвав пожежу однією з найтрагічніших подій, що сталися у місті за останні десятиліття.

У міській пожежній частині повідомили, що 9 січня пожежу в 19-поверховому будинку ліквідували близько 200 вогнеборців.

Внаслідок пожежі постраждали щонайменше 63 людини, 32 – госпіталізовані, більшість із них постраждали від вдихання диму, повідомив комісар пожежної охорони Даніель Нігро. Причину займання наразі не повідомляють.

Пожежа в нью-йоркському районі Бронкс сталася через кілька днів після пожежі в будинку у Філадельфії, в якій загинули 12 людей, вісім із них – діти.