Рятувальники локалізували пожежу в будівлі парламенту ПАР, поліція заявляє про підпал

Рятувальники в ніч на понеділок локалізували велику пожежу в будівлі парламенту Південно-Африканської Республіки, повідомляє агенція AFP.

Перші повідомлення про задимлення почали надходити до екстрених служб Кейптауна в неділю. На боротьбу з вогнем в будівлі Національних зборів вирушили десятки пожежних машин.

Представник рятувальних служб Жермен Карелсе сказав, що хоч вогонь вдалося взяти під контроль, однак пожежа все ще триває в історичній частині будівлі. Вона була збудована наприкінці 19 століття, там зберігаються культурні цінності та рідкісні артефакти. Збитки від пожежі встановлюються. Вогонь зруйнував залу засідань Національних зборів.

Поліція у свою чергу повідомила про затримання в будівлі парламенту 50-річного чоловіка, котрого підозрюють у підпалі. У вівторок він постане перед судом.

Будівля парламенту в Кейптауні складається із трьох секцій. Найстаріша частина була побудована у 1884 році, дві інші – у 20-х та 80-х роках минулого століття.