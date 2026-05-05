Держдепартамент США схвалив продаж Україні понад 1500 комплектів «розумних бомб» JDAM

Державний департамент США 5 травня схвалив можливий продаж Україні комплектів «розумних бомб» JDAM-ER на суму 373,6 мільйона доларів.

Ідеться про постачання 1200 хвостових комплектів KMU-572 для боєприпасів JDAM та 332 хвостових комплектів KMU-556 для боєприпасів JDAM, а також супутнього обладнання – систем підриву, програмного забезпечення, запасних частин і технічної підтримки. Основним підрядником виступить Boeing.

«Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, поліпшуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», – заявили в Держдепартаменті, додавши, що угода має зміцнити безпеку України та її здатність до самозахисту й виконання регіональних безпекових завдань.

JDAM (Joint Direct Attack Munition) – це комплект обладнання на основі GPS/INS, що перетворює звичайні авіабомби вагою 230–960 кг на високоточні боєприпаси. Розроблений компанією Boeing, він дозволяє уражати цілі з високою точністю за будь-яких погодних умов, а версія JDAM-ER (Extended Range) має крила, що збільшують дальність польоту до більш як 75 кілометрів.