У США відбудуться нові акції протесту проти жорстокості та свавілля поліції

Активісти у Сполучених Штатах готують на вихідні дні нові акції протесту проти жорстокості та свавілля поліції та за реформи і політичні зміни, які б унеможливили насильницькі смерті затриманих.

В останні три дні інтенсивність протестів, які спалахнули після смерті чорношкірого американця Джорджа Флойда, була дещо меншою, натомість політична напруженість зросла у столиці країни Вашингтоні.

Кілька регіональних керівників, які представляють Демократичну партію, ухвалили рішення про припинення використання поліцейськими при затриманні таких засобів, як притискання коліном або придушення. Такі рішення ще мають затвердити судді.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом ухвалив, щоб програма навчання поліції не передбачала використання стримувань, які можуть блокувати приплив крові до мозку.

Міський голова Вашингтона Мюріел Боузер урочисто перейменував територію біля Білого дому, де збираються протестувальники, на площу Black Lives Matter («Життя чорношкірих важливі»). Так мер столиці США висловив підтримку загальнонаціональним протестам.

Загибель 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту в Міннеаполісі викликала масштабні протести по всій країні. До Вашингтона для забезпечення безпеки після кількох ночей заворушень ввели підрозділи різних федеральних служб безпеки, зокрема ФБР, тюремне управління, прикордонну службу, управління охорони парків, управління по боротьбі з наркотиками.

Деякі законодавці критикують рішення адміністрації, яка дозволила співробітникам цих служб не ідентифікувати себе під час патрулювання міста. Спікер Палати представників демократ Ненсі Пелосі направила президенту лист, в якому висловила «занепокоєння з приводу мілітаризації» міста, що може, за її словами, посилити хаос.