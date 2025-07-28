США привітали декларацію про припинення вогню між Камбоджею та Таїландом

Сполучені Штати в понеділок привітали декларацію про припинення вогню між Камбоджею та Таїландом, яка була укладена після кількох днів бойових дій на кордоні країн.



«Сполучені Штати вітають декларацію про припинення вогню між Камбоджею та Таїландом, оголошену сьогодні в Куала-Лумпурі», – заявив державний секретар США Марко Рубіо, додавши, що Вашингтон допоміг організувати переговори разом з Малайзією.



«Президент Трамп і я прагнемо негайно припинити насильство та очікуємо, що уряди Камбоджі та Таїланду повністю виконають свої зобов’язання щодо припинення цього конфлікту», – додав він.

Вашингтон закликав всі сторони виконати свої зобов’язання.

Лідери Таїланду й Камбоджі на переговорах, які відбулися 28 липня в адміністративному центрі Малайзії Путраджая, домовилися про припинення вогню. Домовленість має покласти край боям, які розпочалися в прикордонних регіонах 24 липня. Загострення давнього конфлікту призвело до загибелі кількох десятків людей.

Минулого тижня між двома державами Південно-Східної Азії спалахнув збройний конфлікт через прикордонні суперечки. Обидві армії використовували бронетехніку, системи залпового вогню та авіацію. Попри переговори, 28 липня бойові дії тривали п’ятий день поспіль.

В організації зустрічі брали участь також США. Президент Дональд Трамп у вихідні мав телефонні розмови з лідерами обох країн.

Обидві країни звинувачували одна одну в ескалації. Конфлікт між Таїландом і Камбоджею через прикордонні території і розташовані на них священні для буддистів храми триває вже понад сто років і призвів до більш як 10 воєн.



