Новий посол США в Росії заявив про найгірші відносини двох країн за 30 років

Новий посол США в Росії Джон Салліван заявив, що відносини Вашингтону й Москви сягнули найнижчої точки з моменту закінчення Холодної війни три десятиліття тому.

Як сказав він в інтерв’ю російському телеканалові «РБК», метою його роботи відтак буде зупинити занепад у відносинах і поліпшити їх, забезпечити відкритий діалог між Вашингтоном і Москвою.

Він звернув увагу, що США й Росія мають принципові розбіжності з низки питань. «Але це не означає, що ми не маємо обов’язку підтримувати контакти з іншою стороною», – додав він.

За словами посла, президент США Дональд Трамп доручив йому зробити все можливе, щоб поліпшити відносини між двома країнами.

Трамп призначив Саллівана послом у Росії в жовтні 2019 року, він прибув до Москви в середині січня й замінив на посаді попереднього посла Джона Гантсмана.

Раніше Салліван працював заступником державного секретаря, заступником міністра торгівлі США, обіймав високі посади в міністерствах юстиції, оборони, торгівлі, був радником міністра юстиції й радником міністра оборони, а також консультував президента США з юридичних і політичних питань.

Відносини між США й Росією різко погіршилися після початку російської гібридної агресії проти України навесні 2014 року, а потім далі занепали через втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року.