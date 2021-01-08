Суд у США засудив російського хакера Тюріна до 12 років в’язниці

Суд у Нью-Йорку засудив обвинуваченого у кіберзлочинах росіянина Андрія Тюріна до 12 років в'язниці. Після виходу з ув’язнення він буде екстрадований до Росії.

Тюріна затримали у вересні 2018 року на території Грузії і екстрадували до Сполучених Штатів. Там росіянин визнав себе винним у крадіжці персональних даних у більш ніж 80 мільйонів клієнтів американських фінансових структур, серед яких JPMorgan Chase, Fidelity Investments, E-Trade Financial і Dow Jones.

Сторона обвинувачення заявила про найбільший в історії США кіберзлочин проти американського банку. За версією правоохоронців, підсудний передавав спільникам інформацію, яку вони потім використовували для шахрайських схем.

Андрій Тюрін був екстрадований у США з Грузії у вересні 2018 року. Представники Секретної служби США відзначали, що Тюріна можуть засудити до тюремного ув’язнення тривалістю до 92 років. Росіянин спочатку заявляв про свою невинуватість, але потім, згідно з матеріалами суду, пішов на угоду з прокуратурою.