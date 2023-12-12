США запровадили санкції проти двох колишніх боснійських чиновників за звинуваченнями у «значній корупції»

Сполучені Штати 11 грудня запровадили нові санкції проти колишнього керівника розвідувального відомства Боснії і Герцеговини та колишнього державного прокурора країни через звинувачення у «значній корупції».



Державний департамент США включив колишнього керівника розвідки Османа Мехмедагіча і прокурора Діану Каймакович до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Сполучених Штатів.



«Підтримуючи наркоторговців та інших злочинців, Каймакович допомагала приховувати докази, запобігати судовому переслідуванню та іншим чином допомагала злочинній діяльності в обмін на особисту вигоду. Вона також намагалася заблокувати розслідування своїх очевидних кримінальних зв’язків, включаючи Османа Мехмедагіча», – йдеться у повідомленні Держдепу.



За даними американського відомства, Осман Мехмедагіч співпрацював із злочинними мережами та зловживав своїм державним становищем для власного збагачення.



Раніше Мінфін США застосував проти колишнього боснійського чиновника санкції за співучасть або пряму (чи опосередковану) участь у корупції, пов’язаній із Західними Балканами, включаючи корупцію, здійснену від імені чи іншим чином пов’язану з місцевим урядом, наприклад, незаконне привласнення державних активів, експропріація приватних активів для особистої вигоди чи політичних цілей або підкуп.



Санкційний список був розширений за рахунок інших людей з Афганістану, Домініканської Республіки, Гаїті, Ліберії та Маршаллових островів.



Зазначається, що це рішення було зроблено з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, який відзначають 9 грудня, і відкриття Конференції держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції.