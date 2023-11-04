Дипломати зі США й арабських держав проведуть зустріч, присвячену Сектору Гази

Державний секретар США Ентоні Блінкен 4 листопада зустрінеться з міністрами закордонних справ Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ і Єгипту, а також представниками палестинців в Аммані, повідомили в МЗС Йорданії.

Лідери арабських країн наголошуватимуть на «арабській позиції, що закликає до негайного припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги і способів припинення небезпечного погіршення ситуації, яке загрожує безпеці регіону», йдеться в заяві міністерства.

Як повідомляє агентство Reuters, зустріч проходитиме у той час, як представники медичної служби Сектору Гази заявили про чергове зростання числа загиблих цивільних через удари Ізраїлю.

Медики у Смузі Гази, яка перебуває під контролем екстремістського угруповання «Хамас», кажуть, що через удар по автомобілю «швидкої допомоги», який перевозив поранених палестинців до найбільшої лікарні Гази Аль-Шіфа, загинули 15 людей. Натомість, за словами військових Ізраїлю, удар був націлений на бойовиків «Хамасу».

Вашингтон надає потужну військову і політичну підтримку Ізраїлю, водночас закликаючи свого союзника вжити заходів, щоб уникнути загибелі цивільного населення і вирішити гуманітарну кризу в Секторі Гази.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад дев’ять тисяч людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.