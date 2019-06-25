Посол Тейлор: головне, щоб Росія пішла з Донбасу

Тимчасовий повірений у справах США в Україні, посол Вільям Тейлор оголосив 25 червня в Києві про основні пріоритети своєї роботи в Україні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами дипломата, пріоритет номер один – «щоб Російська Федерація пішла з Донбасу». Тейлор сказав, що над вирішенням цього питання він працював і на попередньому місці роботи, в американському Інституті миру.

Другим пріоритетом посол назвав подолання корупції в Україні.

Вільям Тейлор наголосив на тимчасовому характері свого перебування на посаді тимчасового повіреного. Це триватиме, поки США не визначаться з призначенням надзвичайного і повноважного посла на тривалий термін.

Посол Вільям Тейлор став тимчасовим повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні минулого тижня. Посол Тейлор «керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду», – повідомило дипломатичне представництво Сполучених Штатів.

Вільям Тейлор уже працював в Україні, він був послом США з 2006 до 2009 року. Після цього дипломат був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті тощо. Перед останнім призначенням Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

Посада посла США в Україні на постійній основі залишається вакантною від травня, коли Вашингтон відкликав Марі Йованович.