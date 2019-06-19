Обрання Зеленського – «землетрус», а перші 6 місяців будуть особливо важливими. Що повірений США Тейлор говорив про Україну

Щойно призначений тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у квітні називав обрання Володимира Зеленського президентом України «політичним землетрусом» і закликав міжнародну спільноту посилити «вимоги українських виборців щодо проведення дійсно ефективних антикорупційних реформ» та тиснути на Росію заради захисту незалежності України.

Треба, щоб українська економіка відновилась, щоб кримчани побачили зміни в українському уряді, в економіці, в цінностях і захотіли приєднатися

18 червня посольство США в Україні повідомило, що Тейлор повернувся до України як тимчасовий повірений у справах США. Тейлор очолював посольство США в Україні з 2006-го до 2009-го. На цей період, серед іншого, припало підписання США та Україною Хартії про стратегічне партнерство. Як повідомляло Радіо Свобода, Хартія, зокрема, стосувалася співпраці у сферах економічного розвитку, оборони, містила обіцянку США посилити навчання й оснащення українського війська через програми НАТО.

Як повідомляло Радіо Свобода, Тейлор, коментуючи Хартію у грудні 2008 року, зазначав, що у ній підтверджується незалежність, суверенітет і територіальна цілісність двох країн, а також недоторканність кордонів. Саме ці принципи є фундаментальними у відносинах двох країн, підкреслив посол.

Після каденції посла в Україні Тейлор був спеціальним координатором Державного департаменту США щодо перехідних процесів на Близькому Сході.

І у питанні внутрішніх реформ, і у питанні відповіді на агресію Росії особливий вплив матимуть наступні 6 місяців

Як йдеться у заяві на сайті посольства США, Тейлор «керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду».

Протягом останніх років Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента в Інституті миру США, який описує себе як «незалежна установа, віддана меті ненасильницького попередження та пом'якшення смертоносних конфліктів за кордоном». Сайт інституту містить добірку останніх коментарів та заяв Тейлора щодо подій в Україні.

Так, у квітневій статті щодо результатів виборів в Україні Тейлор зазначав, що судити про реальні наміри Володимира Зеленського можна буде за його призначеннями на посади очільників МЗС, Міноборони, СБУ та генпрокурора.

«Працювати готові досвідчені кандидати з серйозною репутацією реформістів», – зазначав Тейлор. Тоді ж нинішній повірений у справах США звертав увагу на «занепокоєння українців щодо бізнес-зв'язків між олігархом Ігорем Коломойським та Володимиром Зеленським».

«І у питанні внутрішніх реформ, і у питанні відповіді на агресію Росії особливий вплив матимуть наступні 6 місяців», – заявляв про президентство Зеленського Тейлор.

Тейлор також зазначав, що Путін не забариться випробувати політично недосвідченого Зеленського.

Тейлор регулярно виступає із засудженням Російського агресії проти України, наголошуючи на важливості протидії Москві з боку міжнародної спільноти.

«Агресія Росії проти України порушує стандарти, норми та угоди, які зберігали мир у Європі з часу Другої світової війни», – наголошував Тейлор у березні.

Раніше Тейлор також закликав міжнародну спільноту «не забути про Крим, який досі є українським». При цьому Тейлор відзначав, що для повернення Криму знадобляться «роки».

«Треба, щоб українська економіка відновилась, щоб кримчани побачили зміни в українському уряді, в економіці, в цінностях і захотіли приєднатися», – заявляв Тейлор у 2014 році.

У заяві посольства США щодо призначення Тейора також наводяться його слова про відданість США «успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України». Віру в успіх України Тейлор висловлював і особисто в інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки» у 2016 році. Тоді нинішній повірений у справах США висловив віру, що Україна «може досягти своєї мрії» про зміни, але ключем для цього мають стати реформи.

Має з’явитись впевненість в уряді, в політичних інституціях, у Конституції, у президенті

«Має з’явитись впевненість в уряді, в політичних інституціях, у Конституції, у президенті, у медіа, впевненість, що вибори будуть справедливі і вільні, впевненість, що економічні реформи поступово будуть втілені і що люди почнуть краще заробляти, і це все станеться», – наголосив тоді Тейлор.

Особливу увагу привертають і публічні заяви Тейлора, коли він був послом США в Україні з 2006-го до 2009-го. Наприклад, у 2007-му Тейлор, як і у 2019-му, наголошував на важливості антикорупційних заходів в Україні, судової та економічної реформи тощо. У 2008-му давав поради щодо вступу до НАТО.