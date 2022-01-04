США: засновницю стартапу Theranos визнали винною в шахрайстві

Суд у Каліфорнії визнав засновницю стартапу Theranos Елізабет Голмс винною в шахрайстві. Таке рішення присяжні винесли після трьох місяців слухань.

Голмс визнали винною загалом за чотирма звинуваченням з 11, які їй висували. Ще за чотирма пунктами її виправдали, щодо трьох присяжні не дійшли згоди.

Засновниці Theranos загрожує до 20 років ув’язнення, але суд ще не виніс рішення щодо терміну, який вона проведе за ґратами. Також ймовірно, що підприємиця, яка відкидає звинувачення проти себе, оскаржить вирок.

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За висновками суду, Голмс брехала інвесторам своєї компанії, стверджуючи, що компактний пристрій, який розробляє Theranos, зможе здійснювати аналізи з невеликої кількості крові. Згодом виявилося, що пристрій давав неточні результати.

Ідея, яку так і не вдалося втілити в життя, допомогла їй зібрати сотні мільйонів доларів інвестицій. Саму компанію в певний момент оцінювали в 9 мільярдів доларів.

Theranos, яку Голмс заснувала в 2003 році, припинила діяльність у 2018-му – після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США звинуватила її в шахрайстві. Цьому передувало розслідування The Wall Street Journal, яке викрило недієвість технології компанії.