Дональд Трамп-молодший та Іванка Трамп отримали повістки з прокуратури

Двоє дорослих дітей колишнього президента Дональда Трампа отримали повістки з Генеральної прокуратури штату Нью-Йорк у цивільній справі про шахрайство. Газета The New York Times повідомила про це із посиланням на судовий документ. Джерело видання стверджує, що повістки було вручено 1 грудня. Тоді ж було доставлено і повістку на імʼя колишнього президента.

Трамп подав до суду на генпрокурора штату Нью-Йорк, демократку Летицію Джеймс, і намагався заблокувати розслідування щодо його компанії.

Прокуратура має намір допитати Трампів та зʼясувати: чи не маніпулювала корпорація Trump Organization оцінками свого нерухомого майна.

Це розслідування проводиться окремо. Воно пов'язане із кримінальним розслідуванням щодо Trump Organization, яке веде окружна прокуратура Мангеттена. Прокурори намагаються встановити, чи компанія завищувала вартість деяких обʼєктів для отримання позичок і податкових пільг, інформує «Голос Америки».

Раніше, у жовтні 2020 року, як повідомляє The New York Times, прокуратура допитала ще одного дорослого сина Трампа, Еріка.