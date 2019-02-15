«Зловживання владою»: прокурор оскаржує право Трампа на надзвичайний стан без легітимної причини

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летіша Джеймс заявила 15 лютого, що оскаржуватиме в суді використання надзвичайних повноважень президента США для побудови стіни на кордоні з Мексикою, на чому наполягає Дональд Трамп.

«Оголошення загальнонаціонального надзвичайного стану без легітимної причини може створити конституційну кризу. Ми не підтримуватимемо це зловживання владою і боротимемося з цим усіма правовими інструментами, які є в нашому розпорядженні», – наголосила прокурор Джеймс.

Намір Трампа оголосити надзвичайний стан розкритикували конгресмени, демократи і частина республіканців. На думку опонентів, таке рішення в разі його реалізації може встановити поганий прецедент, коли політичні цілі досягатимуться в обхід Конгресу.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер відзначили в спільній заяві, що «оголошення загальнонаціонального надзвичайного стану буде беззаконним актом, брутальним зловживанням владою президента і відчайдушною спробою відвернути увагу від того факту, що президент Трамп порушив свою основну обіцянку: змусити Мексику заплатити за його стіну».

15 лютого під час офіційного заходу в Білому домі президент США Дональд Трамп підтвердив попереднє повідомлення своєї адміністрації щодо уникнення нового «шатдауну» та оголошення надзвичайного стану. Білий дім оголосив, що президент Трамп підпише законопроект про фінансування федерального уряду, ухвалений Сенатом і Палатою представників 14 лютого і покликаний забезпечити роботу уряду. Водночас, ішлося в повідомленні, Трамп відразу оголосить надзвичайний стан у країні для отримання коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, через суперечку довкола фінансування якої стався попередній «шатдаун».

25 січня Трамп оголосив про відновлення роботи урядових установ після «шатдауну», який почався в кінці минулого року, тривав 35 днів і став найтривалішим в історії США. До «шатдауну» призвела відмова конгресменів-демократів погодити фінансування стіни на кордоні з Мексикою.