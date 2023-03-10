США передали Україні предмети історичної спадщини, які намагалися незаконно ввезти з Росії – Ткаченко

В українському посольстві у Вашингтоні Україні передали предмети історичної спадщини, затримані американською митно-прикордонною службою під час спроби їх незаконного ввезення з Росії до США, повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Серед них: мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим) та крем’яна шліфована сокира III тисячоліття до н.е., що, за інформацією Інституту археології України належить до культури кулястих амфор. Дякую правоохоронним органам США і України та всім причетним, що здійснили таку операцію», – написав Ткаченко у телеграмі.

У лютому Міністерство культури та інформаційної політики та Національне агентство з питань запобігання корупції оголосили, що починають роботу із запобігання незаконній торгівлі предметами мистецтва, які були викрадені російськими військовими в Україні.

За даними голови Мінкульту, на сьогодні через російську агресію пошкоджено чи зруйновано понад 1 500 об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури. Україна контактує з міжнародними профільними організаціями, щоби заарештувати російські активи і запобігти міжнародному трафіку викраденого, додав урядовець.

Україна звинуватила Росію в пограбуванні майже 40 своїх музеїв. Зокрема, працівники художнього та краєзнавчого музеїв Херсону повідомили, що російські окупаційні сили, відступаючи з міста, вивезли майже всі експонати з цих закладів.

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