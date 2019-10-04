Конгресмени США обговорили потреби ЗСУ з міністром оборони України

Делегація Конгресу США зустрілася 4 жовтня з міністром оборони Андрієм Загороднюком і запевнила у підтримці боротьби України за територіальну цілісність і незалежність, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«Присутня сьогодні у Києві делегація складається як з республіканців, так і з демократів. Тут є представники Комітету з питань збройних сил та інших важливих комітетів. Ми прибули для того, щоб спільно дати важливий чіткий меседж – Сполучені Штати підтримують Україну. Конгрес США підтримує зусилля вашої країни у протистоянні збройній агресії Російської Федерації», – наголосив очільник делегації, голова підкомітету з питань боєготовності Комітету з питань збройних сил Палати представників США Джон Гараменді.

Конгресмен додав, що «для нас важливо зрозуміти ваші потреби, щоб після повернення до Вашингтона завершити формування пропозицій до бюджету, який включатиме підтримку для України та її Збройних сил».

Міністр Загороднюк вказав, що допомога, яка надходить в Україну, використовується ефективно і за призначенням. Він також зазначив, що військовослужбовці ЗСУ відчувають підтримку і дуже вдячні колегам із США за допомогу.

12 вересня Білий дім розблокував 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні. Міністерство оборони США могло використати ці кошти до 30 вересня, коли добіг кінця фіскальний рік. Перед цим сенатор Дік Дурбін підготував поправку, яка змусила б Білий дім розблокувати уже погоджені Конгресом витрати.

У серпні Білий дім вирішив проаналізувати програму військової допомоги Україні, щоб переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США.