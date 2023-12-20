США і Венесуела домовилися про обмін союзника Мадуро на 10 американців

Сполучені Штати і Венесуела досягли угоди про звільнення 10 американських увʼязнених в обмін на свободу союзника венесуельського президента Ніколаса Мадуро, повідомили 20 грудня високопоставлені чиновники США.

Президент Джо Байден заявив, що 10 американців «повертаються додому». Офіційні особи США окремо заявили, що Вашингтон звільняє бізнесмена Алекса Сааба, якого звинувачували у відмиванні грошей в інтересах президента Мадуро.

Влада острівної африканської держави Кабо-Верде екстрадувала до США громадянина Венесуели, бізнесмена Алекса Сааба в жовтні 2021 року.

49-річний на момент екстрадиції бізнесмен був заарештований за виданим США міжнародним ордером в аеропорту на острові Сал в Кабо-Верде в червні 2020 року, коли його літак здійснив посадку для дозаправки на шляху з Венесуели до Ірану. Влада Венесуели висловила протест, вказавши на дипломатичний статус Сааба, однак суди в Кабо-Верде не дослухалися до цих аргументів.

Прокурори вважають, що Сааб є вагомим свідком у розслідуванні корупції у Венесуелі. Американська влада роками домагалася відповідальності Сааба в справі про розслідування продажу золота та нафти у Венесуелі на порушення санкцій США. Сааб та його бізнес-партнер Альваро Пулідо також звинувачуються США в управлінні мережею, яка використовувала продовольчу допомогу, призначену для Венесуели.