США не дали візу заступникові голови МЗС Росії на засідання Ради безпеки ООН – Небензя

США відмовили у видачі візи заступникові міністра закордонних справ Росії Олександру Алімову, який мав брати участь у відкритих дебатах Ради безпеки ООН. Про це повідомив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

За словами Небензі, російську делегацію запросив голова МЗС Китаю Ван Ї, оскільки КНР головує в Раді безпеки ООН з 1 травня.

На 26 травня були заплановані відкриті дебати високого рівня з питань зміцнення центральної ролі й дотримання статуту ООН. Відкриті дебати – це спеціальні засідання Ради безпеки ООН чи Генсамблеї ООН, під час яких із ключових питань можуть виступати країни, які не входять до складу цих органів.

Небензя заявив, що Москва розглядає відмову у візі «не лише як порушення Вашингтоном своїх зобов’язань», а й як «кричущу неповагу до головування Китаю».

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента США контакти між Москвою і Вашингтоном стали активнішими ніж за Джо Байдена.

Спецпосланці Трампа кілька разів відвідували Росію, а США тимчасово зняли санкції з голови Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, щоб він зміг отримати американську візу.

При цьому, як заявив Небензя, випадки відмови у візах російським офіційним делегаціям продовжують відбуватися регулярно.

23 вересня 2025 року голова комітету Держдуми РФ із міжнародних справ Леонід Слуцький не отримав візу для поїздки до США на сесію Генсамблеї ООН. Тоді ж американські візи не видали частині журналістів пулу голови МЗС Росії Сергія Лаврова, акредитованих для висвітлення заходів Генасамблеї у Нью-Йорку.

26 березня 2026 року Слуцький знову повідомив, що не отримав візу для поїздки до США вже у складі делегації Держдуми.

9 квітня 2025 року офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Франція не видала вчасно візу Алімову для участі в заходах ЮНЕСКО. Того ж місяця в аеропорту «Шарль-де-Голль» французькі прикордонники без пояснення причин затримали співробітницю російського МЗС, яка входила до офіційної делегації. У неї вилучили телефон і комп’ютер, а представника російського посольства не допускали до неї майже сім годин, заявили у російському дипвідомстві.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав дії французької влади «неприпустимими» і такими, що суперечать зобов’язанням Франції щодо Віденської конвенції.