У США винесли вирок двом останнім обвинуваченим у справі про смерть Джорджа Флойда

Суд у Сполучених Штатах виніс вироки двом останнім обвинуваченим у справі Джорджа Флойда, який загинув у 2020 році під час затримання поліцією.

Колишніх співробітників поліції Міннеаполісу Ту Тао і Джея Александера Куенга, які брали участь у затриманні Флойда, визнали винними в ненаданні допомоги і засудили до позбавлення волі. Куенг проведе у в’язниці три роки, Тао – 42 місяці.

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Обидва колишні поліцейські входили в наряд, що затримав Флойда. Самі вони його не торкалися, але перебували поруч і не зреагували, коли Флойд просив допомоги.

Афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання.

Поліцейському Дереку Шовіну, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві і в 2021 році засудили до понад 22 років ув’язнення. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США і в інших країнах за права темношкірого населення і проти поліцейського насильства.