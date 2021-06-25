Вбивство Джорджа Флойда: колишнього поліцейського засудили до понад 22 років ув’язнення 

Суд у Міннеаполісі, штат Міннесота, США, засудив до 22 з половиною років ув’язнення колишнього поліцейського Дерека Шовіна за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда у травні минулого року.

Суддя Пітер Кагілл оголосив вирок 25 червня.

Прокуратура просила дати Шовіну 30 років в’язниці.

Сам Шовін в під час засідання 25 червня висловив співчуття родині Флойда. Його захист планує оскаржити вирок.

У квітні присяжні визнали колишнього поліцейського, 45-річного Дерека Шовіна винним за всіма трьома пунктами обвинувачення у вбивстві Джорджа Флойда.

Присяжні оголосили вердикт через 10 годин обговорень.

Афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання.

Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США і в інших країнах за права темношкірого населення і проти свавілля поліції.