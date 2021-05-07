У США чотирьох експоліцейських звинувачують у порушенні прав Джорджа Флойда

Велике федеральне журі США звинувачує в порушенні конституційних прав жертви чотирьох колишніх поліцейських міста Міннеаполіса, причетних до арешту та смерті Джорджа Флойда.

Згідно з розкритими 7 травня обвинувальними актами, Дерека Шовіна, Томаса Лейна, Дж. Куенга та Ту Тао звинувачують у тому, що вони не надали Флойду медичної допомоги, коли він був затриманий та задихався.

Також Шовіну, Тао і Куенгу було висунуте звинувачення в порушенні права Флойда бути вільним від безпідставного затримання та застосування надмірної сили.

Шовін також фігурує в окремому обвинувальному висновку, пов’язаному з арештом і використанням техніки утримання шиї з участю 14-річного підлітка в 2017 році.

Лейн, Тао і Кунг з’явилися в суді Міннеаполіса 7 травня через відеоконференцію. Шовін не брав участі в засіданні.

Шовін, який минулого місяця був визнаний винним за звинуваченням у вбивстві та смерті Флойда, перебуває у в’язниці суворого режиму в очікуванні оголошення вироку 25 червня. Інші троє колишніх офіцерів звільнені під заставу, вирок у цій справі очікується в серпні.

46-річний чорношкірий Флойд помер 25 травня 2020 року після того, як поліцейський Дерек Шовін притиснув його до землі коліном, тиснучи на шию понад дев’ять хвилин. Флойд перед смертю неодноразово говорив, що не може дихати. Державні прокурори заявили, що Куенг і Лейн допомагали утримувати Флойда, а Тао в цей час стримував сторонніх спостерігачів.

Арешт Флойда, який очевидець зафіксував на відео, викликав загальнонаціональні протести та заклики припинити жорстоке поводження з боку поліції та расову несправедливість.