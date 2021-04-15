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15 квітня 2021, Київ 11:49
Новини | Міжнародні

США: поліцейській висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві темношкірого чоловіка

Акція через вбивство Данте Райта, Бруклін-Сентер, Міннесота, США, 13 квітня 2021 року

У Сполучених Штатах Америки колишній поліцейській висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві другого ступеня після смертельного поранення темношкірого чоловіка біля Міннеаполіса.

Звинувачення висунули Кім Поттер, поліцейській з 26-річним стажем, яка працювала в департаменті в місті Бруклін-Сентер, де 11 квітня загинув Данте Райт.

Місцевий окружний прокурор заявив, що 48-річна Поттер помилково дістала пістолет, вважаючи, що це її електрошок «Тейзер».

Помічник начальника кримінального підрозділу округу Вашингтон Імран Алі заявив, що вчинок Поттер спричинив «незаконне вбивство» Райта, і вона повинна нести відповідальність.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, Поттер повинна з’явитися до суду для попереднього слухання 15 квітня. Якщо її засудять за вбивство другого ступеня, їй загрожує до 10 років тюрми.

Члени сім’ї Райта кажуть, що для вбивства немає виправдання, і це свідчить про упередження системи правосуддя до темношкірих.

У передмісті Міннеаполіса четверту ніч поспіль тривали протести біля штабу поліції. Мер Бруклін-Сентру Майк Елліот закликав проводити акції без насилля.

Тим часом у Міннеаполісі відбувається суд над поліцейським, якого звинувачують у вбивстві темношкірого чоловіка Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Його смерть спричинила антирасистські протести у всьому світі. Колишньому поліцейському Дерек Шовіну загрожують десятиліття в’язниці. Водночас він не визнає свою провину. Його адвокати намагаються поставити під сумнів, що Флойд помер лише через те, що Шовін притис його коліном до землі.

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Після двомісячних акцій та демонстрацій проти жорстокості та расової дискримінації 25 та 26 липня протести у кількох містах США переросли в сутички між поліцією та активістами. По всій країні було затримано десятки активістів, в деяких містах поліцейські використовували проти демонстрантів сльозогінний газ, через те, що ті нібито поводили себе занадто агресивно.

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