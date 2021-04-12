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12 квітня 2021, Київ 10:23
Новини | Міжнародні

У США спалахнули протести після вбивства поліцейським 20-річного темношкірого чоловіка

Протести в Портленді після загибелі темношкірого американця Джорджа Флойда в травні 2020 року

Біля американського Міннеаполіса в Міннесоті вночі спалахнули протести після того, як поліцейський застрелив 20-річного темношкірого чоловіка.

Ввечері 11 квітня поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати, коли сотні людей зібралися біля поліцейського відділення в місті Бруклін-Сентер. Саме там відбувається судовий процес над колишнім поліцейським, якого звинувачують у вбивстві темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Агентство Reuters пише, що протестувальники закидали камінням два поліцейські автомобіль.

У відділенні поліції повідомили, що зупинили чоловіка через порушення правил дорожнього руху. Згодом виявилося, що існує ордер на його арешт. За даними правоохоронців, коли поліція намагалася заарештувати чоловіка, він сів у машину і намагався втекти. Згодом його застрелили. Автомобіль проїхав кілька кварталів і врізався в іншу машину.

Бюро із затримання злочинців заявило, що розслідує стрілянину.

Мер Майк Елліот назвав стрілянину «трагічною» і закликав протестувальників «продовжувати бути мирними» і не застосовувати силу.

Афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого наслення і проти свавілля поліції.

Проти свавілля поліції і за справедливість: протести у світі через смерть Джорджа Флойда – фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Проти свавілля поліції і за справедливість: протести у світі через смерть Джорджа Флойда – фото

У США та інших країнах світу пройшли протести через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, спричинену жорстокими діями поліції Міннеаполісу 25 травня 2020 року.​

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