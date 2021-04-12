У США спалахнули протести після вбивства поліцейським 20-річного темношкірого чоловіка

Біля американського Міннеаполіса в Міннесоті вночі спалахнули протести після того, як поліцейський застрелив 20-річного темношкірого чоловіка.

Ввечері 11 квітня поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати, коли сотні людей зібралися біля поліцейського відділення в місті Бруклін-Сентер. Саме там відбувається судовий процес над колишнім поліцейським, якого звинувачують у вбивстві темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Агентство Reuters пише, що протестувальники закидали камінням два поліцейські автомобіль.

У відділенні поліції повідомили, що зупинили чоловіка через порушення правил дорожнього руху. Згодом виявилося, що існує ордер на його арешт. За даними правоохоронців, коли поліція намагалася заарештувати чоловіка, він сів у машину і намагався втекти. Згодом його застрелили. Автомобіль проїхав кілька кварталів і врізався в іншу машину.

Бюро із затримання злочинців заявило, що розслідує стрілянину.

Мер Майк Елліот назвав стрілянину «трагічною» і закликав протестувальників «продовжувати бути мирними» і не застосовувати силу.

Афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого наслення і проти свавілля поліції.