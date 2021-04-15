У передмісті Міннеаполіса четверту ніч поспіль тривали протести біля відділення поліції. Мер Бруклін-Сентру Майк Елліот закликав проводити акції без насилля.​11 квітня вночі біля Міннеаполіса в Міннесоті спалахнули протести після того, як працівниця поліції застрелила 20-річного темношкірого чоловіка Данте Райта . Звинувачення в ненавмисному вбивстві другого ступеня висунули Кім Поттер, поліцейській із 26-річним стажем, яка працювала в департаменті у місті Бруклін-Сентер.Як повідомляють місцеві ЗМІ, Поттер повинна з’явитися до суду для попереднього слухання 15 квітня. Якщо її засудять за вбивство другого ступеня, їй загрожує до 10 років тюрми.​ Члени сім’ї Райта кажуть, що для вбивства немає виправдання, і це свідчить про упередження системи правосуддя до темношкірих.​

Тим часом у Міннеаполісі відбувається суд над поліцейським, якого звинувачують у вбивстві темношкірого чоловіка Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Його смерть спричинила антирасистські протести у всьому світі. Колишньому поліцейському Дерек Шовіну загрожують десятиліття в’язниці. Водночас він не визнає свою провину. Його адвокати намагаються поставити під сумнів, що Флойд помер лише через те, що Шовін притиснув його коліном до землі.