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15 квітня 2021, Київ 21:04
Фотогалереї

США: хвиля протестів після вбивства поліцейською темношкірого чоловіка у фото

У передмісті Міннеаполіса четверту ніч поспіль тривали протести біля відділення поліції. Мер Бруклін-Сентру Майк Елліот закликав проводити акції без насилля.​

11 квітня вночі біля Міннеаполіса в Міннесоті спалахнули протести після того, як працівниця поліції застрелила 20-річного темношкірого чоловіка Данте Райта. Звинувачення в ненавмисному вбивстві другого ступеня висунули Кім Поттер, поліцейській із 26-річним стажем, яка працювала в департаменті у місті Бруклін-Сентер.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Поттер повинна з’явитися до суду для попереднього слухання 15 квітня. Якщо її засудять за вбивство другого ступеня, їй загрожує до 10 років тюрми.​ Члени сім’ї Райта кажуть, що для вбивства немає виправдання, і це свідчить про упередження системи правосуддя до темношкірих.​

Тим часом у Міннеаполісі відбувається суд над поліцейським, якого звинувачують у вбивстві темношкірого чоловіка Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Його смерть спричинила антирасистські протести у всьому світі. Колишньому поліцейському Дерек Шовіну загрожують десятиліття в’язниці. Водночас він не визнає свою провину. Його адвокати намагаються поставити під сумнів, що Флойд помер лише через те, що Шовін притиснув його коліном до землі.

Увечері 11 квітня поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати, коли сотні людей зібралися біля поліцейського відділення в місті Бруклін-Сентер
1 Увечері 11 квітня поліція застосувала сльозогінний газ та світлошумові гранати, коли сотні людей зібралися біля поліцейського відділення в місті Бруклін-Сентер
Протестувальники закидали камінням два поліцейські автомобілі
2 Протестувальники закидали камінням два поліцейські автомобілі
Заступник шерифа на броньованому автомобілі спецназу під час другої ночі протесту в Бруклін-Сентрі, 12 квітня
3 Заступник шерифа на броньованому автомобілі спецназу під час другої ночі протесту в Бруклін-Сентрі, 12 квітня
Демонстрант зістрибує з поліцейського автомобіля, Бруклін-Сентер 11 квітня
4 Демонстрант зістрибує з поліцейського автомобіля, Бруклін-Сентер 11 квітня
Учасники акції під час третього дня протестів після загибелі Данте Райта, 13 квітня. 11 квітня у відділенні поліції Бруклін-Сентер повідомили, що зупинили чоловіка через порушення правил дорожнього руху. Згодом виявилося, що існує ордер на його арешт. За даними правоохоронців, коли поліція намагалася заарештувати чоловіка, він сів у машину і намагався втекти. Згодом його застрелили. Автомобіль проїхав кілька кварталів і врізався в іншу машину &nbsp;
5 Учасники акції під час третього дня протестів після загибелі Данте Райта, 13 квітня.

11 квітня у відділенні поліції Бруклін-Сентер повідомили, що зупинили чоловіка через порушення правил дорожнього руху. Згодом виявилося, що існує ордер на його арешт. За даними правоохоронців, коли поліція намагалася заарештувати чоловіка, він сів у машину і намагався втекти. Згодом його застрелили. Автомобіль проїхав кілька кварталів і врізався в іншу машину

 
Учасниця акції протесту тримає плакат із написами:&nbsp;&laquo;Не стріляйте&raquo; та&nbsp;&laquo;Я наступна&raquo;
6 Учасниця акції протесту тримає плакат із написами: «Не стріляйте» та «Я наступна»
Деякі з протестувальників приходили на мирні акції разом із дітьми. Фото від 13 квітня
7 Деякі з протестувальників приходили на мирні акції разом із дітьми. Фото від 13 квітня
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Брендон Вільямс, племінник&nbsp;загиблого у 2020 році Джорджа Флойда (ліворуч), Філоніз Флойд, брат Джорджа Флойда (посередині), і прокурор США Бен Крамп під час пресконференції перед урядовою будівлею округу Хеннепін у Міннеаполісі, 13 квітня
9 Брендон Вільямс, племінник загиблого у 2020 році Джорджа Флойда (ліворуч), Філоніз Флойд, брат Джорджа Флойда (посередині), і прокурор США Бен Крамп під час пресконференції перед урядовою будівлею округу Хеннепін у Міннеаполісі, 13 квітня
Хтось із протестувальників вийшов на акцію з перевернутим прапором США. На ньому написані іменами не білих людей, убитих під час утримання під вартою в поліції чи внаслідок інших інцидентів
10 Хтось із протестувальників вийшов на акцію з перевернутим прапором США. На ньому написані іменами не білих людей, убитих під час утримання під вартою в поліції чи внаслідок інших інцидентів
14 квітня під час нічних акцій представники поліції знову використовували проти протестувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. Молодому чоловіку (посередині фото) сльозогінний газ потрапив в очі, інші учасники акції надають йому першу допомогу
11 14 квітня під час нічних акцій представники поліції знову використовували проти протестувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. Молодому чоловіку (посередині фото) сльозогінний газ потрапив в очі, інші учасники акції надають йому першу допомогу
Представники поліції під час нічної акції протесту 11 квітня
12 Представники поліції під час нічної акції протесту 11 квітня
На фото на передньому плані одна з учасниць протесту. Місцевий окружний прокурор заявив, що 11 квітня 48-річна Поттер помилково дістала пістолет і застрелила Данте Райта. За його словами, вона вважала, що це її електрошок &laquo;Тейзер&raquo;
13 На фото на передньому плані одна з учасниць протесту.

Місцевий окружний прокурор заявив, що 11 квітня 48-річна Поттер помилково дістала пістолет і застрелила Данте Райта. За його словами, вона вважала, що це її електрошок «Тейзер»
Помічник начальника кримінального підрозділу округу Вашингтон Імран Алі заявив, що вчинок Поттер спричинив &laquo;незаконне вбивство&raquo; Райта, і вона повинна нести за це відповідальність
14 Помічник начальника кримінального підрозділу округу Вашингтон Імран Алі заявив, що вчинок Поттер спричинив «незаконне вбивство» Райта, і вона повинна нести за це відповідальність

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