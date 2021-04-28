ФБР розслідує вбивство поліцією темношкірого у Північній Кароліні

ФБР почало розслідування смерті темношкірого чоловіка, убитого поліцейськими у американському штаті Північна Кароліна минулого тижня.

Ендрю Брауна-молодшого застрелили у Елізабет-Сіті, коли він ховався у автомобілі він поліцейських, які намагалися його затримати за ордером у справі, пов’язаній з наркотиками.

Під час розслідування, яке почали 27 квітня, співробітники бюро мають з’ясувати, чи були порушені підчас інциденту федеральні закони.

Адвокати Брауна привітали рішення ФБР, заявивши, що «щиро вірять у те, що такий масштаб розслідування дозволить запобігти будь-якому приховуванню фактів» від сім’ї загиблого та громадськості, а також «подолає будь-які місцеві упередження, що можуть перешкодити здійсненню правосуддя».

27 квітня сім’я Брауна оприлюднила результати незалежного розтину, які свідчать, що в нього вистрілили п’ять разів, в тому числі у потилицю.

Шериф округу Пасквотенк Томмі Вутен II заявив, що у Брауна стріляли кілька поліцейських, але не повідомив інших подробиць. Сімох правоохоронців округу відправили у відпустку.

У місті щодня проходять демонстрації з вимогою притягнення до відповідальності та вчинення тиску на правоохоронні органи, щоб вони оприлюднили відеозапис інциденту. Суддя призначив слухання на 28 квітня для розгляду офіційних прохань про це.

Смерть Брауна – це останнє вбивство темношкірого, вчинене поліцією, яке привернуло до себе увагу і порушило відносини між поліцією і громадськістю.

Влада Елізабет-Сіті оголосили надзвичайний стан і запровадила комендантську годину в очікуванні можливих протестів із застосуванням насильства.

Минулого тижня присяжні на суді в Міннеаполісі, штат Міннесота, визнали колишнього поліцейського, 45-річного Дерека Шовіна винним за всіма трьома пунктами обвинувачення у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда у травні минулого року. Шовіну загрожує кілька десятків років ув’язнення, коли йому оголосять вирок через два місяці.