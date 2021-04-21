У США присяжні визнали експоліцейського Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда

Присяжні на суді в Міннеаполісі, штат Міннесота, визнали колишнього поліцейського, 45-річного Дерека Шовіна винним за всіма трьома пунктами обвинувачення у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда у травні минулого року.

Присяжні оголосили вердикт через 10 годин обговорень.

Шовіну загрожує кілька десятків років ув’язнення, коли йому оголосять вирок через два місяці.

Як очікують, він буде оскаржувати вирок.

Після оголошення вердикту присяжних на колишнього поліцейського одягли наручники і відправили у в’язницю, де він очікуватиме вироку.

Суд, де оголошували рішення, перебував під посиленою охороною. Люди, що зібралися біля будівлі, привітали вердикт вигуками.

Президент США Джо Байден також привітав вердикт присяжних і закликав протистояти «системному расизму і расовій нерівності, які існують у поліції і системі кримінального судочинства». Раніше Байден також потелефонував родині Флойда.

Сторони обвинувачення і захисту протягом трьох тижнів пропонували присяжним свої версії причин смерті Джорджа Флойда під час його арешту поліцейськими.

Прокурори використовували як основний доказ відеозапис затримання, під час якого Шовін тримає коліно на шиї Флойда, який лежить на землі і не рухається. «Вірте своїм очам», – закликали прокурори присяжних, у той час, як численні свідки описували те, що сталося і свої емоції.

Ерік Нельсон, адвокат Шовіна, наполягав на тому, що причиною смерті стало серцево-судинне захворювання, яким страждав Флойд, і наявність в його організмі наркотиків у момент затримання. Дії поліцейських, за його словами, були виправдані, оскільки Джордж Флойд активно пручався під час арешту.

Афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання.

Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого населення і проти свавілля поліції.

Присяжні могли не досягти вердикту, якщо з рішенням не погодився б хоча б один із 12 членів суду присяжних.