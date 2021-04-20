Смерть Джорджа Флойда: присяжні у США почали обговорення вердикту

У Міннеаполісі 19 квітня завершилися дебати на суді у справі поліцейського Дерека Шовіна, обвинуваченого у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Члени суду присяжних почали обговорення вердикту.

12 присяжних мають дійти одноголосної і такої, що перебуває «поза розумним сумнівом», згоди, для винесення вироку.

«Ви повинні бути абсолютно неупередженими. Розгляньте та зважте докази і застосуйте закон», – сказав суддя Пітер Кагілл присяжним, які на час ухвалення рішення будуть ізольовані в готелі.

Сторони обвинувачення і захисту протягом трьох тижнів пропонували присяжним свої версії причин смерті Джорджа Флойда під час його арешту поліцейськими.

Прокурори використовували як основний доказ відеозапис затримання, під час якого Шовін тримає коліно на шиї Флойда, який лежить на землі і не рухається. «Вірте своїм очам», – закликали прокурори присяжних, у той час, як численні свідки описували те, що сталося і свої емоції.

Ерік Нельсон, адвокат Шовіна, наполягав на тому, що причиною смерті стало серцево-судинне захворювання, яким страждав Флойд, і наявність в його організмі наркотиків у момент затримання. Дії поліцейських, за його словами, були виправдані, оскільки Джордж Флойд активно пручався під час арешту.

Афроамериканець Джордж Флойд загинув у Міннеаполісі в травні 2020 року під час затримання. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого населення і проти свавілля поліції.

Присяжні можуть не досягти вердикту, якщо з рішенням не погодиться хоча б один із 12 членів суду присяжних.

Як довго може зайняти процес обговорення вироку присяжними – невідомо.