США: родина вбитого Джорджа Флойда закликала до реформи поліції

У першу річницю загибелі чорношкірого Джорджа Флойда під час затримання поліцією його родина закликала американських законодавців розпочати реформу поліції. 46-річний житель Міннеаполіса був убитий 25 травня 2020 року поліцейським Дереком Шовіном, який понад дев’ять хвилин утримував Флойда на землі, застосовуючи до нього задушливий прийом.

Смерть Флойда спричинила в багатьох містах США та інших країн хвилю протестів проти расизму і поліцейського насильства. Американські законодавці на федеральному рівні та на рівні штатів запропонували проєкти реформування поліції.

Брат Джорджа Флойда, Філонайз, звернувся до журналістів і конгресменів із закликом до змін. Спікер Палати представників демократка Ненсі Пелосі, яка стояла поруч із ним на сходах Капітолію, висловила надію на швидке ухвалення законопроєкту про реформу поліції.

Після цього родичі Флойда в Білому домі зустрілися з президентом Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

У Міннеаполісі учасники фонду імені Джорджа Флойда, створеного в його пам’ять, влаштували частування і концерт у парку біля будівлі суду, де минулого місяця присяжні оголосили обвинувальний вердикт поліцейському. Вирок буде оголошений 25 червня. Дереку Шовіну може загрожувати позбавлення волі на строк до 40 років.