США: у Міннеаполісі після загибелі чорношкірого чоловіка третю ніч тривали заворушення

Поліція в передмісті американського міста Міннеаполіс розігнала сотні протестувальників, які 13 квітня третю ніч протестували через загибель чорношкірого чоловіка Данте Райта.

Учасники заворушень намагалися зламати огорожу навколо відділку поліції в місті Бруклін-Сентер, але правоохоронці, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ, не дали цього зробити.

У місті запроваджена комендантська година, яка розпочинається о 22:00 за місцевим часом.

Раніше 13 квітня подала у відставку поліцейська, постріл із пістолета якої став фатальним для Данте Райта. Разом із нею про відставку оголосив начальник поліції міста Бруклін-Сентер Тім Ґеннон, який сказав, що вірить словам поліцейської, що вона помилково дістала пістолет замість електрошокера. Мер міста Бруклін-Сентер Майк Елліот заявив, що сподівається на спокій у громаді після відставки поліцейських.

11 квітня Данте Райт, перебуваючи за кермом, був зупинений поліцейським патрулем за порушення правил дорожнього руху. Інцидент стався за кілька годин до початку в тому ж штаті чергового засідання суду в справі про загибель у травні 2020 року афроамериканця Джорджа Флойда. Будівля суду, де слухається справа про загибель Флойда, розташована за 16 кілометрів від містечка, де сталася нова трагедія.

Мати загиблого, Кеті Райт, розповіла журналістам, що син зателефонував їй і повідомив, що поліція зупинила його за порушення правил дорожнього руху: на дзеркалі заднього виду його машини висіли освіжувачі повітря, що є незаконним у Міннесоті. За словами Райт, вона чула, як поліцейські наказували її синові вийти з машини.

У заяві поліції йдеться, що патруль зупинив машину Райта близько 14-ї години в неділю і виявив, що на водія раніше був виданий ордер на арешт, повідомила місцева преса. Коли поліція спробувала затримати молодика, він повернувся до машини з очевидним наміром поїхати. Одна з поліцейських вистрілила в нього. Нагрудна камера записала вигук: «О, чорт! Я вбила його». За попередніми даними, єдиний постріл виявився смертельним. У цей час водій, цілком імовірно, вже тримав ногу на газі, автомобіль рушив із місця. Через кілька секунд він врізався в іншу машину. Крім загиблого, інших постраждалих немає.