США: Байден переглянув відеокадри загибелі афроамериканця в штаті Міннесота

Президент США Джо Байден закликав жителів міста Бруклін-Сентер до спокою і дотримання порядку після недільного інциденту, в якому загинув місцевий житель, молодий афроамериканець. Байден заявив, що ознайомився з відеокадрами, записаними на нагрудну камеру поліцейської, яка стріляла.

«Ми знаємо, що біль гніву і травми серед чорношкірих жителів реальний. Але це не виправдовує насильства і погромів», – сказав президент США, виступаючи 12 квітня перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.

Відеокадри, зафіксовані нагрудною камерою, були оприлюднені менш ніж через добу після трагедії. Начальник міської поліції Тім Генон описав загибель 20-річного Данте Райта як помилку – поліцейська, судячи з зареєстрованого голосового попередження, хотіла дістати шокер, але вирвала з кобури пістолет і вистрілила.

11 квітня Данте Райт, перебуваючи за кермом, був зупинений поліцейським патрулем за порушення правил дорожнього руху. Інцидент стався за кілька годин до початку в тому ж штаті чергового засідання суду в справі про загибель у травні 2020 року афроамериканця Джорджа Флойда. Будівля суду, де слухається справа про загибель Флойда, розташована за 16 кілометрів від містечка, де сталася нова трагедія.

Незабаром після інциденту в Бруклін-Сентер спалахнули заворушення. Поліція запровадила особливий обмежувальний режим.

«Усім нам зараз дуже боляче. І ми визнаємо, що цей інцидент стався в найбільш невдалий момент. Ми ретельно у всьому розберемося. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб домогтися правосуддя для Данте Райта», – наголосив мер міста Бруклін-Сентер Майк Елліот.

Мати загиблого, Кеті Райт, розповіла журналістам, що син зателефонував їй і повідомив, що поліція зупинила його за порушення правил дорожнього руху: на дзеркалі заднього виду його машини висіли освіжувачі повітря, що є незаконним у Міннесоті. За словами Райт, вона чула, як поліцейські наказували її синові вийти з машини.

У заяві поліції йдеться, що патруль зупинив машину Райта близько 14-ї години в неділю і виявив, що на водія раніше був виданий ордер на арешт, повідомила місцева преса. Коли поліція спробувала затримати молодика, він повернувся до машини з очевидним наміром поїхати. Одна з поліцейських вистрілила в нього. Нагрудна камера записала вигук: «О, чорт! Я вбила його». За попередніми даними, єдиний постріл виявився смертельним. У цей час водій, цілком імовірно, вже тримав ногу на газі, автомобіль рушив із місця. Через кілька секунд він врізався в іншу машину. Крім загиблого, інших постраждалих немає.