У штабі ООС повідомили про ще одного пораненого військового на Донбасі упродовж дня

У штабі операції Обєднаних сил повідомили, що через вогневу активність проросійських бойовиків на Донбасі поранень біля Гнутова зазнав український військовий.

«Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Раніше українські військові повідомляли, що на початку доби через обстріли бойовиків також був поранений військовий ЗСУ.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.