Суд відправив на судово-психіатричну експертизу «антивакцинатора» Остапа Стахіва

Галицький районний суд Львова 30 листопада ухвалив рішення про проведення судово-психіатричної експертизи одному з лідерів антивакцинаторів, 36-річному Остапові Стахіву. Протягом 30 днів підозрюваний перебуватиме на обстеженні у спеціалізованій лікарні у Львові, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Остапа Стахіва підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.

18 листопада Галицький районний суд Львова обрав для громадського активіста Остапа Стахіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО протягом 60 днів або внесення грошової застави розміром майже мільйон гривень. Як стало відомо 30 листопада, для підозрюваного зібрали суму застави. Але суд це питання не розглядав і задовольнив клопотання СБУ і прокуратури про проведення судово-психіатричної експертизи підозрюваному.

24 листопада Львівський апеляційний суд залишив без змін рішення Галицького районного суду щодо міри запобіжного заходу для Стахіва.