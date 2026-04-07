У Стамбулі – стрілянина біля консульства Ізраїлю, повідомляють про загибель одного з нападників

Біля ізраїльського консульства в Стамбулі 7 квітня сталася стрілянина, губернатор регіону Давут Гюль повідомив, що один із нападників був убитий під час перестрілки з поліцейськими, ще двоє – поранені.

Крім того, за його словами, поранень зазнали двоє правоохоронців.

Раніше турецька державна телерадіокомпанія TRT повідомляла, що двоє з трьох нападників були вбиті.

Міністр внутрішніх справ Мустафа Чіфтчі заявив, що влада встановила особи нападників, і що вони прибули до Стамбула на орендованому автомобілі з Ізміта, а один із них пов’язаний з «організацією, яка експлуатує релігію». Назви угруповання він не навів. За словами міністра, двоє з нападників є братами.

Західні агенції з посиланням на обізнаних із цим питанням осіб, пишуть, що ізраїльських дипломатів у консульстві не було.

Мотиви нападу поки що невідомі.

З початку війни між Ізраїлем і «Хамасом» (палестинське угруповання, визнане терористичним в ЄС і США) в 2023 році у районі поблизу консульства Ізраїлю в Стамбулі зберігається присутність озброєної поліції.