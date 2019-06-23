У Стамбулі відбуваються повторні вибори мера

У Стамбулі 23 червня відбувають повторні вибори міського голови після того, як у травні Вища виборча комісія Туреччини вирішила скасувати результати голосування 31 березня, на якому переміг представник опозиції.

У середині квітня комісія визнала перемогу кандидата від опозиційної «Республіканської народної партії» Екрема Імамоглу. Таким чином владна «Партія справедливості і розвитку» президента Реджепа Тайїпа Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою в найбільшому місті країни. Проте прихильники Ердогана вказали на фальсифікації та вимагали скасувати результати голосування.

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Європейський союз розкритикував рішення турецької влади провести повторні вибори мера Стамбула. Державний департамент США прямо не критикував це рішення, але заявив, що «здорова демократія» з прозорими виборами є в інтересах Туреччини.