Туреччина: опозиція вимагає скасувати результати виборів минулого і цього року

Головна опозиційна партія Туреччини «Республіканська народна партія» попросила вищий виборчий орган країни скасувати торішні президентські і парламентські вибори, а також місцеві вибори 31 березня, зокрема і вибори мера Стамбула.

«Республіканська народна партія» наполягає, що результати голосування на минулорічних президентських і парламентських виборах, а також цьогорічні місцеві вибори мають бути анульовані, бо на виборчих дільницях і тоді, і тепер були одні й ті ж люди.

Заяву РНП озвучили 8 травня, через два дні після того, як Вища виборча комісія Туреччини вирішила скасувати результати виборів мера Стамбула і провести повторне голосування.

У середині квітня комісія визнала перемогу кандидата від опозиційної «Республіканської народної партії» Екрема Імамоглу. Владна «Партія справедливості і розвитку» президента Реджепа Тайїпа Ердогана вперше з 1994 року поступилася владою в найбільшому місті країни. Прихильники Ердогана вказали на фальсифікації та вимагали скасувати результати голосування.

Європейський союз розкритикував рішення турецької влади провести повторні вибори мера Стамбула. Державний департамент США прямо не критикував це рішення, але заявив, що «здорова демократія» з прозорими виборами є в інтересах Туреччини.