Біля станції «Академік Вернадський» зафіксували рекордний рівень снігу за 20 років – НАНЦ

Біля української станції «Академік Вернадський» зафіксували рекордний рівень снігу за 20 років – 2,75 метра, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

«Попередній рекорд був 2016-го і становив 2,65 м, тобто на 10 см менше. На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінята не постраждали», – йдеться в повідомленні.

У серпні Україна придбала британський криголам James Clark Ross. У МОН зазначили, що завдяки криголаму українські науковці зможуть не тільки повернутися до досліджень Світового океану, але й розв’язати логістичні проблеми на антарктичній станції «Академік Вернадський» та розширити можливості сезонних експедицій.