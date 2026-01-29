Стармер зустрівся з Сі у Пекіні. Британія та Китай вітають перезавантаження відносин

Велика Британія та Китай привітали перезавантаження відносин після того, як Кір Стармер та Сі Цзіньпін пообіцяли поглибити співпрацю в галузі торгівлі, інвестицій та технологій.



Британський прем’єр Стармер підписав низку угод про співпрацю після зустрічі з прем’єр-міністром Лі Цяном, а уряд Британії оголосив, що Пекін погодився на безвізовий режим для власників британських паспортів, які відвідують Китай на термін до 30 днів.



Як пише пресслужба уряду Британії, нове партнерство, узгоджене в рамках візиту прем’єр-міністра до Пекіна, стане відповіддю на заклики британського бізнесу щодо чіткіших правил, кращого доступу до ринку та підтримки для збільшення продажів у Китаї.



«Бізнес прагне способів розширити свою присутність у Китаї. Ми полегшимо їм це, зокрема через пом'якшення візових правил для короткострокових поїздок, підтримуючи їх у розширенні діяльності за кордоном, одночасно стимулюючи зростання та створення робочих місць вдома», – заявив Стармер.

Британський міністр бізнесу та торгівлі Пітер Кайл зазначив, що існують величезні можливості для зростання послуг, які наразі недооцінені в експорті Британії до Китаю – від юридичного та фінансового секторів до охорони здоров’я та освіти.



Під час зустрічі з Стармером лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що враховуючи зміни та турбулентність у світі, Китай т Британія як постійні члени Ради Безпеки ООН та провідні економіки, повинні посилювати діалог та співпрацю для підтримки миру та стабільності у світі, повідомляє китайська агенція «Сіньхуа».



Сі, як повідомляється, закликав обидві країни подолати розбіжності та підтримувати взаємну повагу, щоб вони могли перетворити перспективний потенціал співпраці на визначні досягнення та відкрити нові перспективи для китайсько-британських відносин.



«Сподіваємося, що британська сторона забезпечить рівне, справедливе та недискримінаційне бізнес-середовище для китайських підприємств», – сказав лідер Китаю.

28 січня Кір Стармер розпочав візит до Китаю – це перший візит британського прем’єр-міністра з 2018 року. За даними медіа, делегація з понад 50 представників британського бізнесу та культурних установ супроводжує прем’єра.



